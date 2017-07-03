تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة علي محمد علي عادل |عامل| الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف العمرانية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.وكانت المحكمة أصدرت في 17 يوليو من العام الماضي حكمًا غيابيًّا بالإعدام شنقا لـ6 متهمين في القضية بعدما ورد للمحكمة رد مفتى الجمهورية بشأن إعدامهم، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين آخرين بالقضية، ومصادرة المضبوطات.