أصيب عدة أشخاص جراء خروج قطار ركاب عن القضبان، الأحد، قرب بوجيبت ساوند بولاية واشنطن. وفقا لهيئة السكك الحديدية.

ونقلت رويترز عن الشركة إن قاطرة وعربة أمتعة القطار رقم 506 على خط أمتراك كاسكادس بين فانكوفر وكولومبيا البريطانية ويوجين بولاية أوريجون خرج عن القضبان عند جسر خليج تشامبرز في ستيلاكوم بولاية واشنطن إلى الجنوب من تاكوما.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي وقع في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن عدد ركاب القطار 267، وأن عددا منهم تعرض لإصابات طفيفة.