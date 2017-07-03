تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من خالد القماش مؤسس اتحاد رياضة الكيك بوكس، والتي يطالب فيها باعتماد الاتحاد