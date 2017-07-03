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نظر دعوى منع أحمد موسى من تقديم «على مسئوليتي».. اليوم
03
يوليو
2017
03:46 AM
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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، والتي طالب فيها بوقف برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى، أو تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة أو أخرى تحت أي مسمى
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٣٣٠ لسنة ٧١ قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، والإعلامي أحمد موسى بصفته.وذكرت الدعوى أن موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته مكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك الحياة الخاصة التي عناها الدستور وجرم الاعتداء عليها.
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