تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، والتي طالب فيها بوقف برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى، أو تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة أو أخرى تحت أي مسمى