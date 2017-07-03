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دعوى وقف إعلان نتيجة «انتخابات المحامين».. اليوم
03
يوليو
2017
03:46 AM
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تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامي، ويطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التي حدثت في 8 نوفمبر 2015
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب المحامين بصفته وآخرين.
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