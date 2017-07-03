تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامي، ويطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التي حدثت في 8 نوفمبر 2015