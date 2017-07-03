وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق العام صدمته سيارة، ما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على قائد السيارة. تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.