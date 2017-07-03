أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن إسفكسيا الغرق وراء مصرع سائق توك توك بمنطقة المعدية بالحوامدية، حيث نزل إلى مياه النيل للاستحمام نظرا لارتفاع درجة الحرارة، إلا أن تيار المياه جرفه فلقي مصرعه غرقا، ونفت وجود شبهة جنائية وراء الحادث

وكان العميد رأفت الحلواني، مأمور قسم شرطة الحوامدية والمقدم سمير رفعت نائب المأمور، تلقيا بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بمنطقة المعدية دائرة القسم. وانتقل المقدم باسم غراب رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين للنقيبين عبد العزيز فرحات وأحمد يحيى معاونا المباحث أن الجثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثاني من عمره، ولا توجد بها أية إصابات ظاهرية.بإجراء التحريات، وسؤال شهود العيان وعمل نشرة بأوصاف الجثة، أمكن التوصل إلى هويته بتعرف والدته عليه حيث تبين أنه سائق توك توك اسمه (وليد. ك)، وقبل الحادث بيوم خرج للتنزه مع أصدقائه، وصباح يوم الواقعة شاهده بعض الأشخاص وهو يركن التوك توك بالقرب من محل البلاغ، ونزل إلى مياه النيل، وبعدها علموا بخبر العثور على جثته.تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.