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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة على «فرشة البيع» بإمبابة
03
يوليو
2017
02:46 AM
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سيطر رجال مباحث قسم شرطة إمبابة على مشاجرة بين عدد من الباعة؛ بسبب خلاف على فرشة بيع بدائرة القسم
وكان المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وتراشق بالحجارة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وسيطروا على المشاجرة، وتم ضبط طرفيها، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص.تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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