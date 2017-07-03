وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 16 قطعة سلاح ناري شملت 4 بنادق آلية، 9 خرطوش، 3 فرود محلية الصنع، 4 طلقات نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 3 قطع سلاح أبيض، قضية تعاطى مخدرات، 4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، فضلا عن تنفيذ 1000 حكم قضائي متنوع، وضبط 89 قضية تموينية، 709 مخالفات مرورية متنوعة.