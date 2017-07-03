تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي

وذكرت الدعوى المودعة برقم ٢٥٢١٨ لسنة ٦٨ قضائية، إن المدعى عليه من زبائن قناة الجزيرة ويتخذها منبرًا لبث سموم وأحقاد وعمالة الإخوان وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز الوطنية الشريفة، والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة. وطالب مقيم الدعوى بنهاية دعواه بإسقاط الجنسية عن وليد شرابي استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.