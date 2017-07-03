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الحكم على 119 متهما باقتحام مركز شرطة أطفيح.. اليوم
03
يوليو
2017
02:46 AM
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، حكمها على 119 متهمًا، في قضية |اقتحام مركز شرطة أطفيح|
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
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