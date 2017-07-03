تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، حكمها على 119 متهمًا، في قضية |اقتحام مركز شرطة أطفيح|