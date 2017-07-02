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غرامة 120 جنيه استرليني في حالة التأخر عن المدرسة ببريطانيا
02
يوليو
2017
19:15 PM
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120 جنيه استرليني هو مقدار الغرامة التي قد يدفعها الأهالي في حالة تأخر أطفالهم بصورة متكررة عن المدرسة في المملكة المتحدة.
تقدم المدارس والمجالس في مقاطعتي إسكس وهامبشاير ومنطقة ميدلاند الغربية عقوبات أكثر صرامة للأسر التي لا يذهب أطفالهم إلى المدرسة أو يذهبون متأخرًا، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
قال مجلس مقاطعة وارويكشاير إن الأسرة التي غالبًا ما يظهر طفلها بعد أكثر من 30 دقيقة من أخذ الحضور والغياب يمكن أن يواجهوا غرامة قدرها 60 جنيه استرليني.
بينما أثارت أكاديمية وينتر جاردنز الجدل عندما أخبرت الأهالي أنه سيتم تغريمهم إذا وصل الطلاب بعد الساعة التاسعة صباحًا، ويمكن أن تزيد قيمة الغرامة لتصل إلى 120 جنيه استرليني إذا لم تُدقع خلال 3 أسابيع.
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