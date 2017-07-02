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المؤبد لـ80 متهما بينهم سامية شنن في «اقتحام مركز كرداسة»
02
يوليو
2017
15:48 PM
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قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة ٨٠ متهما بالسجن المؤبد، في مذبحة كرداسة بينهم سامية شنن
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكى ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد عادل.وكانت النيابة، وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
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