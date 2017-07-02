وكان غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتمكنوا من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٧ آخرين.