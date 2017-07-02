-
رياضة
- الزمالك يبحث عن الهدف الأول أمام كابس يونايتد خلال أول 30 دقيقة
- سفير الجزائر بزيمبابوي يشجع الزمالك أمام كابس يونايتد
- أحمد مجاهد يكشف كواليس مزايدة رعاية اتحاد الكرة
- التعادل السلبي يسيطر على موقعة الزمالك وكابس يونايتد بعد 15 قيقة
- عمرو وردة يقترب من الرحيل عن صفوف باوك اليوناني
- الأهلي ينهي أزمة تذكرة عودة الشناوي
- اتجاه في المقاولون للإبقاء على فضل وجدو في الموسم الجديد
- «بريزنتيشن» تنعش خزينة الجبلاية بـ80 مليون جنيه
- كرم كردى: عرض الأخبار توقف عند 400 مليون جنيه
- البرتغال تتعادل سلبيا أمام المكسيك بالشوط الأول
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
نص كلمة قاضي «مذبحة كرداسة» قبل الحكم
حصلت |فيتو| على نص كلمة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة |11 إرهاب| بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قبيل النطق بالحكم على 155 متهما في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ|مذبحة كرداسة|
وقال رئيس المحكمة: إن المتهمين أفسدوا في الأرض وإذا خاطبهم أحد قالوا إنا مصلحون، وذكر أنه في يوم 14 أغسطس من عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة حال كون المتهم رقم تسعون بلغ من العمر الخامسة عشر، ولم يجاوز الثامنة عشر عاما، والمتهمون من الأول وحتى المتهم 185، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص مما عرض السلم العام لخطر، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.واستكمل: إنهم توجهوا إلى مقر مركز شرطة كرداسة وحاصروا المجنى عليهم داخله وما أن ظفروا بمأمور القسم حتى أطلق المتهم السادس عيارين ناريين صوبه وتعدى عليه آخرون من بينهم بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه.وأضاف: |قتلوا وآخرون المجنى عليه محمد عبد المنعم و12 آخرين من قوة مركز كرداسة واثنين من المدنيين تصادف مرورهما في الأحداث عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز الشرطة انتقامًا لفض اعتصام رابعة، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة اللازمة، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا الإصابات المبينة بالتقارير|.كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، في التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، إذ شرعوا في جرائمهم بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم، باستعمال القوة، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)