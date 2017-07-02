أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها في الدعوى المقامة من توفيق عكاشة، والمطالبة بإغلاق 62 قناة إلى جلسة 27 أغسطس المقبل