وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي مفادها أن |أحمد ع|، عاطل؛ يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منطقة سكنه مكانا لتجارته غير المشروعة.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جراما، سلاح ناري | فرد خرطوش عيار 12 مم، 2 طلقة من ذات العيار |، و300 جنيه، ٢ هاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5074 لسنة 2017 م، جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.