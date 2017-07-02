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الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر.. اليوم
02
يوليو
2017
07:46 AM
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تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر
واختصمت الدعوى رقم ٨٠٥٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، استنادا إلى أن طارق عبد الجابر دأب على التحريض ضد مصر من الخارج.
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