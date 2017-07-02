تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر