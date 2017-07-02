تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهمين من أعضاء جماعة الإخوان صادر ضدهم حكما بالسجن المشدد 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ |خلية المتفجرات|

كانت ذات الدائرة، عاقبت المتهمين في القضية بأحكام تتراوح ما بين السجن عامين إلى 15 عاما، كما عاقبت المتهمين الهاربين وهم خالد فرج بخيت فرج وشهرته |الشيخ خالد ومحمد أنور توفيق وشهرته |زغلول إبراهيم| وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته |عمرو ماندوا| | بالسجن المشدد 15 سنة. وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.