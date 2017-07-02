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طعن والدة عراقي على قرار ترحيل نجلها خارج البلاد.. اليوم
02
يوليو
2017
02:46 AM
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تنظر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس،اليوم الأحد، الطعن المقام من أروى إبراهيم الراوى عراقية الجنسية وتطالب بوقف قرار ترحيل نجلها خارج البلاد
واختصم الطعن رقم ٢٤٠٥٣ لسنة ٦٣ قضائية عليا وزير الداخلية بصفته، وقالت مقيمته إن نجلها راسم أحمد عبد الفتاح صدر بشأنه قرار بترحيله لخارج البلاد بالمخالفة للقانون، وذلك بعد مشاجرة حدثت بين مجموعة شباب بإحدى المناطق وتدخل نجلها لحل النزاع كشهامة منه، إلا أن بعد وصول الأمن تم اصطحاب نجلها لقسم الشرطة واحتجازه على ذمة قضية لم يرتكبها من الأساس.
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