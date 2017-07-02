تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، دعوى مطالبة بوقف عمومية نادي قضاة مجلس الدولة