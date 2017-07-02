«الإداري» تنظر اليوم دعوى الإفراج الشرطي عن حمدي الفخراني

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد نظر دعوى الإفراج الشرطي عن حمدي الفخراني