أكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفحص ما تم تداوله عن علامات على منازل مواطنين أقباط في منطقة شبرا مصر

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه تم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضبط المتورطين فيها، لافتا إلى أن قسم شبرا مصر تلقى بلاغات من الأهالي بشأن وجود العلامات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.