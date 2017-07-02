اخبار مصر
-
رياضة
- مواعيد مباريات اليوم في كأس القارات وأبطال أفريقيا والدوري المصري
- جوزيه: الحضري هيلعب مع رمسيس الثاني بفريق المتحف بعد عودته من السعودية
- جوزيه: رفضت تدريب الزمالك 3 مرات بسبب الأهلي
- جوزيه: الحضري فاجأني بزفاف نجلة أحمد ناجي وتقبلت مصالحته
- رئيس الأسيوطي يعقد جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم
- مانويل جوزيه: لا يوجد خليفة لـ «أبو تريكة»
- بالصور.. جماهير النصر السعودي تتغنى بعلي معلول
- مانويل جوزيه: لن أعود للتدريب حتى لو طلبني الأهلي
- أخطاء الحكام وراء التراجع عن تطبيق تجربة الحكم الخامس
- كارلوس وأبيدال وبيريز في مصر لتدعيم السياحة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
استئناف دعوى وقف إعادة عرض «وضع أمني» و«شاش
02
يوليو
2017
02:46 AM
بواسطة
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، لوقف إعادة عرض مسلسلى |وضع أمني| و|شاش × قطن| لما فيهما من إساءة لمهنة التمريض
واختصمت الدعوى المودعة برقم 51723 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، اعتدادا بإساءة المسلسلين لمهنة التمريض ولجموع أعضائها الذين يتجاوز عددهم 250 عضوا بالقاهرة والمحافظات، كما أن المسلسلين - بحسب صحيفة الدعوى - صورا التمريض في أسوأ الصور التي لا تليق بالمهنة وأضرا بسمعة المرأة المصرية.كانت الدعوى المشار إليها أقيمت خلال عرض المسلسلين في شهر رمضان الماضي ولأسباب إجرائية تم تحديد يوم 2 يوليو الجاري موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع