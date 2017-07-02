تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، لوقف إعادة عرض مسلسلى |وضع أمني| و|شاش × قطن| لما فيهما من إساءة لمهنة التمريض

واختصمت الدعوى المودعة برقم 51723 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، اعتدادا بإساءة المسلسلين لمهنة التمريض ولجموع أعضائها الذين يتجاوز عددهم 250 عضوا بالقاهرة والمحافظات، كما أن المسلسلين - بحسب صحيفة الدعوى - صورا التمريض في أسوأ الصور التي لا تليق بالمهنة وأضرا بسمعة المرأة المصرية.كانت الدعوى المشار إليها أقيمت خلال عرض المسلسلين في شهر رمضان الماضي ولأسباب إجرائية تم تحديد يوم 2 يوليو الجاري موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى.