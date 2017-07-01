اخبار مصر
-
رياضة
- نايكي توقع عقدا لعدة سنوات مع توتنهام لتزويده بالمستلزمات الرياضية
- ستيفنز مدافع ساوثامبتون يوقع عقدا جديدا لخمس سنوات
- يارا نعوم تعلق على الفيديو الفاضح لغادة عبد الرازق
- رسائل حسام حسن للاعبي المصري قبل موقعة الأهلي
- الهجوم صداع في رأس ماكيدا قبل مواجهة الزمالك
- برشلونة يمنح ماثيو الضوء الأخضر للرحيل
- رسميا.. أتلتيكو مدريد يجدد عقد ساؤول حتى 2026
- اتصال أخير من طاهر لبعثة الأهلي لتحفيز اللاعبين قبل حصار زاناكو
- المصري يجبر الاتحاد السكندري على تقديم تدريبه ساعتين
- سموحة يعود للتدريبات بعد التعادل أمام زيسكو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إطلاق نار على حفل بملهى ليلي في أركنساس.. وإصابة 17 من الحضور
01
يوليو
2017
14:15 PM
بواسطة
أصيب 17 شخصا بعد إطلاق مسلح الرصاص على حفل صغير بملهى ليلي في ولاية أركنساس، حسبما أفادت الشرطة المحلية.
ووفقا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، إن إطلاق النار وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حسب ما أعلنت عنه الشرطة المحلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ولا تعتقد الشرطة أن الحادث له علاقة بالإرهاب، حتى الآن.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع