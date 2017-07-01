أصيب 17 شخصا بعد إطلاق مسلح الرصاص على حفل صغير بملهى ليلي في ولاية أركنساس، حسبما أفادت الشرطة المحلية.



ووفقا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، إن إطلاق النار وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حسب ما أعلنت عنه الشرطة المحلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



ولا تعتقد الشرطة أن الحادث له علاقة بالإرهاب، حتى الآن.