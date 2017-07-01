والمتهمون هم: محمد عبد العال علي عبد العال، وأسامة قدري عبد الرحمن، ووليد خليفة زكي، وأحمد خليفة زكي، وصهيب محمود عطا الله، وحمدي أحمد علي، وجمال الدين محمد عبد العزيز، وعلي علي حسين، ووليد حسين رشاد، ومحمود حسين رشاد، وأنس محمد نور الدين.وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 398 لسنة 2015 أمن دولة، اتهامات، بالدعوة إلى أفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية التابعة للأجهزة الأمنية، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية.