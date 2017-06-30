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لافروف وتيلرسون يبحثان تسوية الأزمة السورية
30
يونيو
2017
07:15 AM
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال اتصال هاتفي تسوية الأزمة السورية حيث دعا لافروف واشنطن إلى عدم السماح بوقوع استفزازات ضد دمشق.
وذكر بيان للخارجية الروسية أن الوزيرين بحثا أيضا ضرورة تثبيت نظام وقف إطلاق النار وتنشيط الجهود الرامية إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع محاولات استخدام المواد الكيميائية السامة في سوريا.
وأوضحت الخارجية الروسية، في بيانها، أن وزير الخارجية الروسي شدد على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أعمال استفزازية ضد القوات الحكومية السورية، التي تحارب الإرهابيين.
وأشار البيان إلى أن لافروف وتيلرسون اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما، لا سيما فيما يتعلق بمسائل العلاقات الثنائية.
يُذكر أن موسكو رفضت المزاعم الأمريكية الأخيرة القائلة بأن الحكومة السورية تعد لشن هجوم كيميائي جديد، ووصفتها الخارجية الروسية بالعمل الاستفزازي الموجه ضد سوريا وروسيا على حد سواء.
وذكر بيان للخارجية الروسية أن الوزيرين بحثا أيضا ضرورة تثبيت نظام وقف إطلاق النار وتنشيط الجهود الرامية إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع محاولات استخدام المواد الكيميائية السامة في سوريا.
وأوضحت الخارجية الروسية، في بيانها، أن وزير الخارجية الروسي شدد على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أعمال استفزازية ضد القوات الحكومية السورية، التي تحارب الإرهابيين.
وأشار البيان إلى أن لافروف وتيلرسون اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما، لا سيما فيما يتعلق بمسائل العلاقات الثنائية.
يُذكر أن موسكو رفضت المزاعم الأمريكية الأخيرة القائلة بأن الحكومة السورية تعد لشن هجوم كيميائي جديد، ووصفتها الخارجية الروسية بالعمل الاستفزازي الموجه ضد سوريا وروسيا على حد سواء.
بواسطة
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