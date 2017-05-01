تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بأنه أثناء تفقد قوة أمنية للحالة الأمنية بشوارع المنصورة، وحال مروره بشارع |الخلفاء الراشدين| لاحظ شخصين مجهولين يرتديان ملابس نسائية ونقاب وعند استيقافهما حاولا الهرب إلا أنه تمكن من ضبطهما، وتبين أنهما كلا من |أحمد. ع|، 26 سنة، فني حاسب آلي، و|عبد الرحمن. ع. إ|، 25 سنة، فرد أمن إداري بأحد المستشفيات. وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على |سنجة، مطواة| عليها آثار دماء ونقاب، وبمناقشتهما قررا بأنهما شرعا في سرقة أحد محال الصاغة بشارع |النخلة| دائرة قسم إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك لاستغاثة العامل بالمحل بالمارة ففرا هاربين، وبالتوجه إلى المحل تبين إصابة |سامح محمد|، 55 سنة، عامل بالمحل، بخدوش وكدمات وسحجات بالرأس والوجه واليدين، وتعرف على المتهمين بعد عرضهما عليه وقرر أنهما حضرا إليه منقبين وطلبا منه شراء بعض المصوغات الذهبية، وأثناء ذلك حاولا سرقة محتويات المحل كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة فأصاباه وفرا هاربين. بالكشف جنائيًا على المتهمين تبين أن الثاني سبق اتهامه في قضيتي حيازة سلاح أبيض، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9170/2017 جنح قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.