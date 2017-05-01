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البيت الأبيض يدافع عن دعوة ترامب لرئيس الفلبين لزيارة واشنطن
واشنطن (رويترز) - دافع البيت الأبيض عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لزيارة واشنطن قائلا إن تعاونه ضروري لمواجهة كوريا الشمالية حتى مع مواجهة الإدارة انتقادات في مجال حقوق الإنسان لمبادرتها مع مانيلا.
ووجه ترامب هذه الدعوة ليل السبت خلال ما وصفه البيت الأبيض بحديث تليفوني "ودي للغاية" مع دوتيرتي الذي تتهمه جماعات دولية لحقوق الإنسان بدعم حملة للقتل خارج القانون للمشتبه بهم في مجال المخدرات في الفلبين.
وقال رينس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض لبرنامج (ذيس ويك) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي)"لا يوجد شيء الآن يواجه هذا البلد ويواجه المنطقة يمثل تهديدا أكبر مما يحدث في كوريا الشمالية".
وسعى ترامب في مطلع الأسبوع إلى تعزيز التأييد في جنوب شرق آسيا للمساعدة في كبح جماح برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وأصر بريبوس على أن تواصل ترامب مع دوتيرتي "لا يعني أن حقوق الإنسان غير مهمة ولكن ما يعنيه ذلك هو أن المشكلات التي تواجهنا من كوريا الشمالية خطيرة جدا إلى حد يتطلب التعاون عند مستوى معين مع أكبر عدد ممكن من الشركاء في المنطقة للتأكد من أن الأمور تسير بشكل جيد" .
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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