أمرت نيابة كرداسة بانتداب الطب الشرعي لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهُوية ملقاة على الطريق العام وجمع التحريات حول الواقعة، كما تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، من جهودها لكشف غموض الحادث

كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث كرداسة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة ملقاة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين للنقيبين محمد فرج وأحمد عاطف معاوني المباحث، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره بها تورم بأحد العينين، ولم يُعثر معه على أية أوراق تثبت هُويته، فتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة أحد المستشفيات العامة. وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.