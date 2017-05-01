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النيابة تطلب التحريات عن العثور على جثة سائق توك توك بالبدرشين
01
مايو
2017
05:44 AM
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أمرت نيابة البدرشين بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف غموض وملابسات العثور على جثة سائق توك توك ملقاة بالطريق العام وبها عدة طعنات متفرقة في البدرشين، كما تكثف مديرية أمن الجيزة من جهودها للقبض على الجناة
تعود الواقعة إلى بلاغ تلقاه المقدم هاني إسماعيل رئيس مباحث البدرشين، بالعثور على جثة لشاب بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها عدة طعنات من سلاح أبيض، وأنها لسائق توك توك، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وراءه جريمة سرقة. تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بقرارها المشار إليه.
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