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ضبط 7 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في 3 محافظات
01
مايو
2017
04:44 AM
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نجحت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط كَميات من المواد المخدرة، بالتعاون مع مديريات أمن |القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية|
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 7 عاطلين، بحوزتهم كَمية من المواد المخدرة بمضبوطات شملت 1،715 كيلو حشيش، و550 جرام هيروين، و3000 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وطبنجة، 13 طلقة نارية.جاء ذلك ضمن توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة مرتكبي جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة؛ لإحكام السيطرة الأمنية بالشارع.
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