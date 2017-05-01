تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بإلقاء القبض على كلا من |عاصم. م|، 21 عاما، عامل، مقيم بمركز مغاغة، وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، و|أحمد. ر|، 21 عاما، مزارع، مقيم بمركز المنيا، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، و|ضياء. م|، 42 عاما، مقيم بمركز العدوة، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، و|شعبان. م|، 30 عاما، عامل، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع. تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.