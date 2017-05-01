شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات

وأسفرت الجهود تحت إشراف اللواء قاسم حسين مدير الإدارة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 13 قضية |سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل|، 13 قضية في مجال الاتصالات والبريد، 226 بائعا متجولا، 2154 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة.