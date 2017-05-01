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ضبط 37 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في الجيزة
01
مايو
2017
03:44 AM
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شن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة
وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم قطع سلاح ناري وذخائر لمضبوطات شملت بندقية آلية، طبنجة، وفرد محلي الصنع، و34 طلقة نارية، و37 متهما بحوزتهم مواد مخدرة عبارة عن 2،014 كيلو حشيش، 60 جرام فودو، 11 جرام هيروين، 590 قرصا مخدرا.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.
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