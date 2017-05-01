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رينتسي يستعيد زعامة الحزب الحاكم في إيطاليا بفوز كبير في انتخابات أولية
روما (رويترز) - استعاد رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي بسهولة زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم يوم الأحد بعد أن أحرز فوزا ساحقا في انتخابات أولية بين أنصار الحزب محققا بذلك عودة سياسية بعد أقل من خمسة أشهر من استقالته من رئاسة الحكومة.
وأشارت نتائج جزئية إلى أن رينتسي حصل على 72 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في شتى أنحاء إيطاليا وأدلى فيها نحو مليوني من أعضاء الحزب الديمقراطي بأصواتهم في الانتخابات الأولية.
وحصل أندريا أورلاندو وزير العدل على 19 في المئة في حين حصل ميشيل إميليانو حاكم منطقة بوجليا الجنوبية على نحو تسعة في المئة.
واتصل منافساه بالإضافة إلى رئيس الوزراء باولو جنتيلوني لتهنئته.
وكان رينتسي (42 عاما) قد استقال من رئاسة الوزراء في ديسمبر كانون الأول بعد تعرضه لهزيمة ساحقة في استفتاء بشأن تعديلات دستورية استهدفت تنظيم وضع القوانين. وحل وزير الخارجية جنتيلوني محله ولكنه بدأ بسرعة في التخطيط للعودة.
وفي الوقت الذي من المقرر أن تُجرى فيه الانتخابات العامة بحلول مايو أيار 2018 تظهر استطلاعات الرأي تراجع الحزب الديمقراطي الحاكم وراء حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والتي تشكك في عضوية إيطاليا في اليورو. وربما تكون قدرة رينتسي على مواجهة صعود حركة خمس نجوم حاسمة في صد تهديد لوجود منطقة اليورو.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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