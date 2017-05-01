عثر رجال مباحث الجيزة على جثة ربة منزل داخل منزلها بمنطقة الطالبية، وتم نقلها إلى مشرحة أحد المستشفيات العامة

وكان المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث الطالبية تلقى بلاغا بالعثور على جثة لربة منزل داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين للنقيبين محمد طارق وطاهر صالح وخبراء الأدلة الجنائية أن الجثة بها طعنة من سلاح أبيض.وحرر العميد عمرو هاني مأمور قسم شرطة الطالبية والمقدم أحمد كامل نائب المأمور المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وجار تكثيف جهود التحريات للوقوف على ملابسات الحادث.