وكان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من مباحث التموين يفيد بمصادرة 2.240 طن زيت طعام داخل مخزن سلع غذائية ملك |أحمد. ع|، 50 عاما، بقرية برمشا، التابعة لمركز العدوة، ومقيم بذات القرية، بدون فواتير وغير مصحوبة بأي مستندات دالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.