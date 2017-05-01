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مصادرة طني زيت طعام مجهول المصدر في المنيا
01
مايو
2017
01:44 AM
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صادرت مباحث التموين بالمنيا طني زيت طعام مجهول المصدر
وكان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من مباحث التموين يفيد بمصادرة 2.240 طن زيت طعام داخل مخزن سلع غذائية ملك |أحمد. ع|، 50 عاما، بقرية برمشا، التابعة لمركز العدوة، ومقيم بذات القرية، بدون فواتير وغير مصحوبة بأي مستندات دالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.
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