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ضبط سائق تحرش بأجنبية في أكتوبر
01
مايو
2017
00:44 AM
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ضبط رجال مباحث الجيزة سائقا؛ لاتهامه بالتحرش الجنسي بأجنبية، أثناء توصيلها إلى أحد الأماكن، بمنطقة أكتوبر
وكان المقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، ومعاونه الرائد أحمد السويركي، تلقيا بلاغا من أجنبية، يفيد بتعرضها للتحرش من قبل سائق، خلال توصيلها إلى أحد الأماكن.بتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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