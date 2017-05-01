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ضبط 29 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء في الإسكندرية
01
مايو
2017
00:44 AM
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة؛ لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة
وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة عن ضبط 29 متهما بحوزتهم 29 قطعة سلاح أبيض، و27 قضية مخدرات بمضبوطات (840 جرام حشيش، 310 جرام هيروين، 2842 قرص مخدر)، و64 مخالفة مرافق، وتنفيذ 1100 حكم قضائي.واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.
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