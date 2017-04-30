أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى وقع منذ قليل بطريق المشايعة بالغنايم في أسيوط

وتلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية المشايعة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكى ووقوع مصابين بالطريق الواصل بين القرية وقرية دير الجنادلة بدائرة المركز.وانتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف وتبين إصابة 5 أشخاص منها 3 حالات حرجة تم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى، وحالتان لمستشفى الغنايم المركزى لتلقى العلاج.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.