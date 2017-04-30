تواصل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، القليوبية، حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري

وأسفرت الحملات التي تمت بإشراف اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية للمرور خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة بين 89 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائري بكامل نطاقه، و162 مخالفة مرورية بالقاهرة، 84 مخالفة مرورية بالجيزة، 150 مخالفة مرورية بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.