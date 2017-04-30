وأسفرت الجهود خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة، عن ضبط 15 قضية أسطوانات البوتاجاز، وقضيتي احتكار سلع الأرز، ضبط خلالها 15 ألفا و400 طن، و3 قضايا محتكري السكر، ضبط خلالها 4500 طن، و68 قضية مخالفات المخابز والأقماح، و35 قضية في مجال الغش التجاري.وضبطت الأجهزة الأمنية 7 قضايا في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية، و20 قضية في مجال اللحوم والطيور غير الصالحة للاستهلاك، و8 قضايا في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وقضيتين في مجال السلع مجهولة المصدر، ووقضيتين في مجال الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام.