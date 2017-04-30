أعلن اليوم في هافانا مصرع جميع ركاب الطائرة الحربية الكوبية التي تحطمت أمس وعددهم ثمانية أشخاص.



وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن وزارة القوات المسلحة الكوبية أوضحت ـ في بيان أصدرته بهذا الصدد ـ أن قوات الإنقاذ عثرت على حطام الطائرة - وهى من طراز (انتينوف) ذات المحركين - في منطقة جبلية غرب البلاد، وأن جميع من كانوا على متنها لقوا قتلوا.



وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن وزارة القوات المسلحة بدأت تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث الذي وقع على بعد نحو 80 كيلومترا غرب هافانا.

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