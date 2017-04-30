- الرئيس الأمريكى: العشاء السنوى لمراسلى البيت الأبيض ممل جدًا جدًا.. ويلمح للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter Shoruk بواسطة