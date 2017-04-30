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مقتل رئيس قناة تليفزيونية إيرانية بالرصاص في تركيا
30
ابريل
2017
20:15 PM
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لقي سعيد كريميان رئيس إحدى القنوات التليفزيونية الإيرانية التي تبث عبر الأقمار الصناعية، مصرعه إثر تعرضه لإطلاق الرصاص في مدينة إسطنبول التركية.
وذكرت قناة «روسيا اليوم» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن سيارة دفع رباعي قامت بتوقيف سيارة كريمياني - رئيس قناة «جيم تي في» وأطلقت الرصاص عليه، حيث لقي مصرعه في الحال، كما لقي شخص آخر كان برفقته مصرعه، وتردد أنه من شركائه بعد وصوله إلى المستشفى.
وكانت المحكمة الثورية في طهران، أصدرت حكما غيابيا ضد كريميان عام 2016 بالسجن 6 أعوام بتهمة ارتكاب أعمال تتعارض مع الأمن القومي للبلاد والقيام بدعاية مضادة لإيران.
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