اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم، تدريبات دفاع مشتركة، وسط تصاعد التوترات فى شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال مسئول عسكرى كورى جنوبى إن تدريبات «فرخ النسر» انتهت اليوم، حسب الجدول الزمنى المقرر.

وكانت الحليفتان قد بدأتا تدريبات «فرخ النسر» وهى تدريبات ميدانية رئيسية فى مطلع مارس الماضى، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف من أفراد القوات الأمريكية، من بينها قوات من القواعد العسكرية فى الخارج، إلى جانب مشاركة مئات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين.

وأضاف المسئول الكورى الجنوبى أنه من المنتظر أن تعود القوات الأمريكية، خارج شبه الجزيرة الكورية إلى قواعدها قريبا.

وشارك فى التدريبات بعض الوحدات الاستراتيجية من الولايات المتحدة مثل حاملة الطائرات الأمريكية «يو.إس.إس كارل فينشن» ومقاتلات الشبح «إف ــ35 » و«قاذفات بى ــ1» كاستعراض للقوة.

وجاءت تدريبات هذا العام وسط استفزازات مستمرة من جانب كوريا الشمالية التى تشمل إطلاق صواريخ باليستية وتهديدات عسكرية.

وقال المسئول إنه على الرغم من انتهاء تدريبات «فرخ النسر»، فإنه لن يكون هناك أى تغيير فى الوضع الدفاعى للجيشين الكورى الجنوبى والأمريكى.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا فى الساعة الخامسة والنصف صباح الجمعة (بالتوقيت المحلى) فى بلدة بوك تشانج فى منطقة بيونج آن جنوب البلاد قبل ساعات من وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى بحر الشرق، غير أن الصاروخ انفجر فى الهواء.

يذكر أن كارل فينشن قادرة على حمل نحو 70 طائرة مثل الطائرات المقاتلة متعددة المهام، (إف.إيه.18) وطائرة الإنذار المبكر (إى.2.سى)وغيرها فضلا عن أكثر من خمسة آلاف من أفراد الطاقم حسب يونهاب.