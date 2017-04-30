العثور على جسم غريب أمام حديقة الطفل في الغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية منذ قليل، بلاغا بالعثور على جسم غريب أمام حديقة الطفل بمدينة طنطا

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المفرقعات إلى مكان البلاغ، وأغلقت كوبرى المعرض أمام السيارات والمارة وتم فرض كردون أمني حول المنطقة وجار فحص الجسم الغريب بواسطة خبراء المفرقعات بمديرية أمن الغربية.