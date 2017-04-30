حيث تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات لضباط مباحث الآداب تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية بقيام كل من |ا ص س| 26 سنة كاتبة بمستشفي المنيا الجامعي مقيمة المنيا الجديدة و|س م م| 3٩ سنة كوافيرة مقيمة المنيا الجديدة محكوم عليها بالحبس 6 أشهر بممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مالي متخذين من مسكنهن وكرا لممارسة الرذيلة بالاشتراك مع المدعو |م ا م| 55 سنة عامل.وعلي الفور قام الرائد محمود سعداوي رئيس مباحث الآداب وبرفقته النقيب محمد ناجي بضبطهم بمنزل الثانية أثناء ممارستهن الرذيلة رفقة |ح ف خ| 35 سنة عامل وبحوزتهم مبلغ مالي وأقراص مخدرة وواقٍ ذكري.بمواجهتهم أقروا بما جاء بالتحريات والضبط وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة لتولي التحقيق.