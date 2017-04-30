تمكن ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع مباحث المديرية من ضبط صاحب محل مواد غذائية بحوزته 1000 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، والعميد محمد هندي مدير مباحث المديرية، من ضبط صاحب محل مواد غذائية بحوزته 1000 كيلوجرام زيت طعام مجهول المصدر.وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.